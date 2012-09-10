Okçulukta yeni bir aday

Kayseri Erciyes Okçuluk Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Şanlı, federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı. Şanlı, yazılı basın açıklamasında, ''Türk okçuluğunu yeniden ayağı kaldırmak, dünyada ilk 5 ülke arasına sokmak, ara sıra değil sürekli başarılı olmak, çalışanın, başarılı olanın ön planda olduğu, el üstünde tutulduğu, vatanına, milletine, geleneklerine bağlı sporcu, antrenör ve hakemlerin olduğu bir federasyon oluşturmak için, Türkiye Okçuluk Federasyonu'na başkan adayı olduğumu açıklıyorum'' ifadelerini kullandı.





Sünnet ve ata sporu olan okçuluğu, Türkiye'nin 81 iline yaymayı amaçladıklarını kaydeden Şanlı, her yarışmada kürsüde olacak takımları oluşturmak, şimdiye kadar başarı elde edilemeyen olimpiyatlarda ilk madalyaları almak ve her olimpiyatta başarılı olacak sporcuları ve teknik ekibi yetiştirmek için çalışacaklarını belirtti.





Şanlı, açıklamasına şöyle devam etti:





''Objektif, herkese aynı mesafede, çalışanın el üstünde tutulduğu, başarılı olanların desteklendiği bir yönetim biçimini benimsemek, okçuluğa emek veren herkesin bir arada olduğu, amacı sadece okçuluğu geliştirmek ve Türkiye'nin uluslararası arenada hep zirvede olduğu bir federasyon oluşturmayı amaçlıyoruz.''





Başkanlığını Abdullah Topaloğlu'nun yaptığı TOF'ta, olağan genel kurul 29 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.