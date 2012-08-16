Okçuluk Federasyonu Genel Kurul’a gidiyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, olağan genel kurulun yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde 29 Eylül'de, sağlanamaması durumunda ise 30 Eylül Pazar günü Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.





Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2013 yılında okçulukta yoğun bir takvimin olduğunu belirtti.





Topaloğlu, ''2013 yılında Antalya'da Dünya Okçuluk Şampiyonası yapılacak. Ayrıca, Uluslararası Okçuluk Federasyonu'nun genel kurulu da şampiyona öncesi gerçekleştirilecek. Biz de kendi faaliyet programımızı bir an önce oluşturmak istiyoruz. Bu yoğun takvim öncesi, federasyonu seçim sürecinde fazla tutmamak için biran önce genel kurulu gerçekleştirmek istedik'' diye konuştu.





Genel kurul tarihini ilk duyuran Okçuluk Federasyonu'nun 200 delegesi bulunuyor.



