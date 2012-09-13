Okan Buruk’tan eleştirilere sert yanıt

Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Okan Buruk, kendisiyle ilgili eleştirilere sert yanıt verirken, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Galatasaray ve Milli Takım’da yıllarca ülke futboluna hizmet ettiğini anımsatan Buruk, “Takımı Emre ile birlikte yapıyor” iddilarına gülüp geçtiğini söyledi. Okan Buruk şöyle konuştu:

“Takımda bulunan bütün futbolcuları seviyorum, hepsi kardeşim. Yirmi senedir bu komplo teorilerinden nemalanmaya çalışan insanlar var. Bunlara saygı duymuyorum. Milli takımın hiç yanında olmamış insanların kalkıp, böylesi yorumlar yapmasına da anlam veremiyorum. Bildiğiniz gibi şiddet yasası var. Toplumu geren, insanları şiddete davet eden yorumlarla ilgili yasal hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Ne zaman ki iyi işler yapsak hep komplo teorileri üretilir. Demek ki bizler doğru yoldayız. Neticede ben antrenörüm, üstümde bir hoca var, ona yardımcı oluyorum, bilgi birikimimi aktarıyorum. Böyle bir yaftanın bana yapıştırılmasına şiddetle karşı çıkıyorum.Biz bir ekibiz. Teknik kadro olarak birlikte karar alıyoruz.Herkes fikrini söyler, ancak son kararı hoca verir.”

Kaynak: Milliyet



