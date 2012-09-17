Oğuz: ’’Keyifli bir maç yaptık’’

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanı Sultan Rauf Oğuz, yaptığı açıklamada, iki takımın denk olmasının heyecanlı bir maçı da beraberinde getirdiğini belirterek, ''Maltepespor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Geriden gelerek beraberliği yakaladılar. Ev sahibi olarak her türlü sonuca hazırdık. İsterdik ki 2 puanla ayrılalım ama 1 puan da iyidir. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Takımımız çok ciddi performans gösterdi. Önümüzdeki maçlarda çok daha başarılı olmayı istiyoruz'' dedi.





Salondaki 8. adamın taraftar olduğunu vurgulayan Oğuz, ''Seyirciye canı gönülden teşekkür ediyorum. Takıma olan ilgi bizi şımartmaz, motive eder. Bizi biz yapan değerlerimizden biri de taraftarımızdır. Seyircinin beklediği sonucu verememek bizi üzdü ama ileride bunu telafi edeceğiz'' diye konuştu.





Oğuz, mevcut salonun ihtiyaca cevap vermediğini ifade ederek, bundan sonraki lig maçlarını Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonunda oynayacaklarını, salonun standartlara uygun hale getirilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti.



