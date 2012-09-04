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Oğuz’dan basın toplantısı

Ardeşen Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Sultan Rauf Oğuz, ilk maçlarını 8-9 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyespor ile yapacaklarını söyledi.

04 Eylül 2012 Salı 16:25
Oğuz’dan basın toplantısı
Hentbol Bayanlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Ardeşen Gençlik ve Spor'un kulüp başkanı Sultan Rauf Oğuz, Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü olarak Süper Lig'e yükselerek ciddi bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Ligde ilk maçlarını hafta sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile yapacaklarını kaydeden Oğuz, ''Biz Rize'nin değil Anadolu'nun ve taşranın temsilcisiyiz. Bir Anadolu takımının böyle bir platformda yer bulması ezberi bozan bir durumdur. Süper Lig denildiğinde, sadece mali durumları iyi olan Büyükşehir kulüplerinin yer aldığı bir platform gibi algılanıyor. Başarı olunca ve yönetim kadrosu inandıktan sonra çok güzel başarılara imza atılıyor. Başarının sadece sözde değil, sürdürebilir olması önemli. Biz sadece Süper Lig'e çıkmakla yetinmeyeceğiz. Süper Lig'de kalmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

Rize'de 9 antrenör ile çalıştıklarını kaydeden Oğuz, şunları kaydetti:

''Alt yapıda 80 sporcumuz var. Toplamda 270 sporcuya ulaştık. Geleceği de planlayarak alt yapıyı güçlendiriyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Rize'nin coğrafi yapısının küçük olması buna engel değildir. Biz Anadolu'ya bu mesajı veriyoruz. Ülkemizde ki hentbol istenilen seviyede değil. Sadece Rize'de bu meseleyi masaya yatırmakla geleceğe plan yapmak yetmiyor. İnanıyorum ki hentbol istenen seviyeye gelir. Hentbol, aslında Türk insanının kültürüne ve yapısıyla örtüşen bir spor. Biz hentbol denilince Rize akla gelecek bir markayı da oluşturacağız.'' 

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