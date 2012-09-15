Ogün Temizkanoğlu: ’’Seviye farklı’’

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kadın (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, ''Bugün mağlup olduk ama oyunun güzel tarafı bizim kadın sporcularımız futbol oynamayı ne kadar istediklerini gösterdiler. Belki mahkum oynadık gibi gözüktü ama İsviçre ile Türkiye arasındaki kadın futbolu seviyesi de farklı'' dedi.





Türkiye'de kadın futbolunun henüz gelişiminin başında olduğunu vurgulayan Temizkanoğlu, şunları söyledi:





''Rakiplerimizdeki takım ciddiyeti bizde henüz yok. Fakat bugün sergilediğimiz oyun bana gösterdi ki, çok daha üst düzey oynayacak kapasiteye sahibiz. Bugünkü mücadele önemliydi. Sporcularım ne kadar mücadele edebileceklerini gösterdiler ve bu beni çok memnun etti. Türkiye'de kadın futbolunun kalite seviyesi belli. Eğer önümüzdeki süreçte tüm kulüplere kadın futbolu şubesi kurduramazsak yine işimiz zor olacak. Önce bu ortamı yaratmalıyız. İsviçre ile aramızdaki fark görüldü. Çarşamba günü Almanya ile gruptaki son maçımızı yapacağız ve yine oyunda önemli bir fark olacak. Yavaş yavaş aradaki bu farkı kapatacağız.''



