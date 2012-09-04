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Öğretmenlere sınavdan önce mülakat

Yeni çalışmaya göre öğretmen olmak isteyenler sınavdan önce mülakata girecek.

04 Eylül 2012 Salı 11:04
Öğretmenlere sınavdan önce mülakat

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalışmalar yürüttüğü Ulusal Öğretmen Stratejisi'nde öğretmenlik mesleğine ilişkin önemli değişiklikler gündemde.

Hazırlanan stratejide Finlandiya gibi ülkelerin öğretmenlik sistemini inceleyen bakanlık 'öğretmenlik' mesleğini daha kaliteli, saygın ve ulaşılması zormeslek grubu içerisine sokmak için çalışma yaptı. Bu çalışma Bakanlar Kurulu onayından sonra önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

Hazırlanan çalışma kapsamında bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ortak bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan uygulamada eğitim fakültelerinin puanları yükseltilecek.

KPSS Üç Aşamalı Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (KPSS) değişikliğe gidiyor. Halen KPSS'de öğretmenler branşları dışındaki konularda da soru çözerken yeni düzenlemeyle sadece alanlarıyla ilgili soruları yanıtlayacaklar. Bu konuda ÖSYM, 136 ayrı öğretmenlik branşında soru hazırlayacak.

Yeni sistemin hayata geçmesiyle öğretmenler üç aşamalı KPSS ile karşılaşacak. Öğretmen adaylarının çözeceği testlerde soruların yüzde 30'u genel kültür ve yetenek, yüzde 30'u eğitim bilimleri, yüzde 40'ı branş bilgisinden oluşacak.

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