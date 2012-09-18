Öğretmene 700 TL'lik katkı

Öğrencilerin seçtiği dersler için ilk etapta okuldaki öğretmenler görevlendirilecek. İhtiyaç olması durumunda öğretmenler başka bir okulda ek derse girebilecek. Bu sayede haftada en fazla 20 saat ek ders ücreti alabilecek olan birçok öğretmen, maaşının yanı sıra 700 TL’ye kadar ek ders ücreti alacak.



(STAR)