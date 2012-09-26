Öğretmen, öğrencisi tarafından bıçaklandı

İzmir'de derse geç kalan öğrenci, kendisinden geç kağıdı isteyen öğretmenini bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Nezire Marzeci İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi H.K. (14), önceki sabah derse geç gelince yaklaşık on yıldır aynı okulda görev yapan fen bilimleri dersi öğretmeni Sevilay İlkgül Durukan (40) tarafından geç kağıdı alıp gelmesi yönünde uyarıldı. Bunun üzerine aldığı geç kağıdını öğretmenin masasına fırlatıp oturan H.K., teneffüs zili çalmadan sınıfı terketti. Öğretmenlerin okulda ve derslerde sürekli sorun çıkardığını belirttiği öğrenci, bu sabah ilk derste öğretmenini bıçaklamakla tehdit etti. Teneffüs çalınca okulun yakınındaki evine gidip, aldığı bıçakla geri dönen H.K., "Kendimi bıçaklayacağım" dedi. Ardından derse giren öğrenci, bıçakla öğretmeni Sevilay İlkgül Durukan'ı yaraladı. Karın boşluğu ve kalçasından ağır yaralanan Durukan, hemen okulun yakınlarında bulunan Özel Baki Uzun Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Derste dehşet saçan öğrenci ise, okula gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Haberi alınca hastaneye gelen ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Sevilay Durukan'ın eşi Hüseyin Durukan, eşinin durumunun ağır olduğunu öğrenince fenalaştı. Hüseyin Durukan da tedavi altına alınırken, hastane önünde bekleyen Sevilay Durukan'ın meslektaşları ise arkadaşlarının yaşama dönmesi için dua ediyor.

İHA