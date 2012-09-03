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Öğretmen atama başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 40 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvurular başladı. Başvurular 9 Eylül Pazar gününe kadar yapılabilecek.

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:44
Öğretmen atama başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 40 bin kadroya yapacağı öğretmen ataması için başvurular başladı. Başvurular 9 Eylül Pazar gününe kadar yapılabilecek.

MEB, 10 Eylül Pazartesi günü okullardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere ilk atama, açıktan ve kurumlar arası atama ile açıktan ilk, kurumlar arası ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 öğretmen ataması yapacak.

Atanan öğretmenler görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlayacak.

Atanma için gerekli koşulların ve başvuru işlemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, ''Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Kılavuzu''na bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek

Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacak adaylar eğitim kurumları arasından en fazla 25 okul tercih edebilecek.

Atamalar 100'ün üzerinde belirlenen alanlar için yapılacak. İlk atama yoluyla 37 bin 809, açıktan ve kurumlar arası atama ile bin 591, açıktan ilk, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ile 510, milli sporculardan 254 olmak üzere toplam 40 bin 164 öğretmen alınacak.

Atama yapılacak alanlar ve kontenjanları incelendiğinde en çok atama 4 bin 635 kontenjan ile Türkçe öğretmenliğinde olacak. Bu alanı sırasıyla 4 bin 377 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 3 bin 876 kontenjan ile ilköğretim matematik öğretmenliği takip ediyor.

Beden Eğitimi alanı için 2 bin 547, Bilişim Teknolojileri için 330, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2 bin 975, İngilizce için 2 bin 954, Matematik için bin 78, Müzik için 963, Rehber Öğretmenlik için 3 bin 53, Sınıf Öğretmenliği için 341, Sosyal Bilgiler için 2 bin 127, Türk Dili ve Edebiyat için bin 663 kontenjan ayrıldı.

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