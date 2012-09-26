ilköğretim öğrencisi öğretmenini öldürdü

Karabağlar ilçesinde bulunan Nazire Merzeci İlköğretim Okulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi H.K., dün okula geç geldiği gerekçesiyle Fen ve Teknoloji öğretmeni Rabia Sevilay Durakan tarafından geç kağıdı alması için okul müdürünün yanına gönderildi.

Bugün de aynı şekilde geç kalan H.K., öğretmeni tarafından yine müdür odasına gönderildi.

Bunun üzerine derse girebilmek için izin kağıdı alan H.K., kağıdı öğretmeninin suratına fırlatıp kendisini bıçaklamakla tehdit etti.

Rabia Sevilay Durukan, öğrencisi tehdit edildiğini okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri okula geldi. Yetkililerle görüşen polisler daha sonra okuldan ayrıldı.

'HERKESİ BIÇAKLAYACAĞIM'

Bu sırada okul yakınlarında bulunan evine giderek mutfaktan ekmek bıçağı alan öğrenci, annesine "Kendimi de herkesi de bıçaklayacağım" diye bağırdı.

Oğlunun bıçakla evden ayrılması üzerine annesinin durumu okula telefonla bildirdiği kaydedildi.

Bıçakla okula gelen 14 yaşındaki çocuk, ikinci derste Rabia Sevilay Durukan'ı öğrencilerin gözü önünde bıçakladı.

40 yaşındaki Rabia Öğretmen, kanlar içinde yere yığıldı.

RABİA ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan öğretmen, meslektaşları tarafından Özel Baki Uzun Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rabia Sevilay Durukan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastane yetkilileri, dört yerinden bıçaklanan Durukan'ın saldırıda karaciğerinin ölümcül derecede zarar gördüğünü bildirdi.

ÖĞRETMENLERİ YAKALADI

Olayın ardından H.K. öğretmenleri tarafından etkisiz hale getirilip Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'DEFALARCA ŞİKAYET ETTİLER'

Bıçaklanan öğretmenin yeğeni Hakan Öztüzün, H.K'nın sorunlu bir çocuk olduğunu ve daha önce birçok öğretmeni çeşitli defalar tehdit ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Öztüzün, ''Öğretmenler defalarca hakkında şikayet dilekçesi vermiş. Hem teyzem için hem de müdür yardımcısı için 'sizi bıçaklayacağım' demiş. Bugün de ilk derste yine bıçaklamakla tehdit etmiş. Sorun bildirilmesine rağmen ikinci derse girip teyzemi bıçaklamış" dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Bu arada, hastaneye gelen Rabia öğretmenin yakınları, meslektaşları ve öğrencilerinin gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.