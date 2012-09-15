Oğlunun intiharını engelleyemedi !

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu 25 yaşındaki Sidar Sakık, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Ankara'daki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etmesinin detayları netleşiyor. Sidar Sakık'ın bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.



"OĞLUM YAPMA..."



Sırrı Sakık akşam saatlerinde BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte sohbet ediyordu. Saat 01.30 sıralarında Önder'in evden ayrıldığı sırada Sidar Sakık eve geldi. Bir süre babasıyla tartışan Sidar, daha sonra içeri girdi. Bir sesin gelmesi üzerine Sırrı Sakık balkona doğru koştu. Oğlunun intİhar etmek üzere olduğunu gören Sırrı Sakık, "Oğlum yapma" diyerek Sidar'ı engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.



BDP'Lİ ÖNDER: İNTİHAR ETTİ



BDP'li Sırrı Süreyya Önder de Twitter adresinden paylaştığı mesajında Sidar Sakık'ın intihar ettiğini yazdı.

Savcılık ölümü şüpheli görerek soruşturma başlatırken, Sidar Sakık'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesi sonucunda belli olacak.



BDP'DEN AÇIKLAMA



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık'ın intiharıyla ilgili BDP'den açıklama geldi. Açıklamada, "Muş Milletvekilimiz Sayın Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık, içine girdiği bir bunalım neticesinde bu sabah babasıyla birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirmiştir. Sidar Sakık'ın ölümüne dair bazı haber sitelerinde yer alan iddialar gerçek dışıdır" denildi.



"HASTANEYE GELDİĞİNDE KALBİ ÇALIŞMIYORDU"



Güven Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Sidar Sakık saat 04.15'te hastaneye babası Sırrı Sakık tarafından getirildi. Yüksekten düşmeye bağlı kafa travmasıyla hastenimize getirilen Sakık'ın solunumu durmuş ve kalbi çalışmıyordu. Canlandırmaya çalıştık ama maalesef başarılı olamadık" dedi.