'Oğlum bak git'e hapis istemi

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, belediye temizlik işçisi şüpheli Selçuk Kahraman'ın, 11 Mayıs 2012'de temizlik yaptığı sırada Gölcük Ali Paşa Caddesi'nde mağdur Yasin K'nın (17) arkadaşıyla uygunsuz konuştuğunu görmesi üzerine uyardığı belirtildi.

Mağdur Yasin K'nın da bunun üzerine, Kahraman'a küfür etmesi üzerine, Kahraman'ın, mağdurun haksız tahriki altında temizlikte kullandığı ağaç saplı süpürge ile mağdura bir kez vurarak Yasin K'yı yaraladığı kaydedilen iddianamede, Yasin K'nın olay sonrası basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

İddianamede, Yasin K'nın bu olaydan dolayı şüpheli Kahraman'dan şikayetçi olduğuna yer verilerek, şüphelinin alınan savunmasında suçunu inkar ettiği kaydedildi.

Şüpheli Kahraman'ın olayda kullandığı süpürgenin TCK'nın 54. Maddesi uyarınca el konulması istenen iddianamede, Kahraman'ın TCK'nın ''kasten yaralama'' suçunu düzenleyen 86/2, 3-e maddeleri uyarınca 2 yıldan 5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelinin söz konusu suçu ağır tahrik altında işlediği belirtilerek, şüpheliye 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.