Offshore’da İtalya heyecanı

2012 Class 1 Dünya Offshore Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 21-23 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Cernobbio kentinde yapılacak.





Yarışta ''Işıklar–Zabo'' teknesiyle Uğur Işık ve Christian Zaborowski podyum için mücadele edecek.





Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki teknesinin ilk iki sırayı koruduğu ve toplam 10 takımın rekabet ettiği şampiyonada ''Işıklar–Zabo'' teknesi 5. sırada bulunuyor.





Organizasyonun Cernobbio'daki programı yarın teknik kontrol ve resmi antrenmanlarla başlayacak. Aynı gün saat 15.00'te sıralama turlarıyla devam edecek İtalya Grand Prix'i, 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da start alacak. İtalya Grand Prix-2 de 23 Eylül Pazar günü aynı saatte başlayacak ve ödül töreni ile tamamlanacak.