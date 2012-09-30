Off-Shore’da son yarış yapıldı

İstanbul Off-Shore Kulübü tarafından düzenlenen Işıklar Dünya Off-Shore 225 Şampiyonası'nda, 25 tur için parkura çıkan 8 tekne podyum için kıyasıya mücadele etti.





Dünkü (29 Eylül) yarışlarda GSYİAD-Galatasaray takımına ait yarış teknesinin takla atmasının ardından daha temkinli hareket eden takımlar, bugün herhangi bir sorun yaşamadan bitiş noktasını tamamladı.





Şampiyonada, 31.56.744'lük zamanla ECI Men Cosmetics takımı birinci, 32.14.496'lık zamanla Beşiktaş - Miele ikinci ve YKM Sport ise 33.16.054'lük zamanla üçüncü oldu.





Yarışmada dereceye girenlere kupaları, Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, Gaziantep Vali Yardımcısı Bayezit Bestami Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cafer Yılmaz, Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Settar Çamlıoğlu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bülent Özkan tarafından verildi.





-''Su sporunu tarihle bütünleştirdik-''





İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz, ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Dünkü yarışmaya ilginin az olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:





''Dünkü canlı yayını izleyenler bugün buraya akın etti. Bugün yarışmanın olduğu bölge ve Zeugma Antik Kenti Müzesi oldukça kalabalıktı. Müzeye gelenler yüzleri, binleri buldu. Amacımıza ulaştık. Su sporunu tarihle bütünleştirdik. Burada modern bir sporun yanında tarihi bir kent var. İnsanlar bu güzelliği yaşıyorlar. Bunu başardık. Şu anda müzenin içerisi oldukça kalabalık. İnşallah 2023 yılına kadar 5 milyon turist hedefimiz var. Bunun içinde her türlü çalışmayı yapacağız. Elimizde oldukça muazzam hazinelerimiz var. Suyumuz, tarihimiz ve mutfağımız var. Bunları birleştirip 5 milyon turist hedefine ulaşacağız.''



