Oda tv davasında iki tahliye

Odatv davasında iki tahliye kararı çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın tutukluluk haline son verdi. Odatv davasının 13. duruşması İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında olduğu 13 kişinin katıldığı duruşmada sanıkların, TÜBİTAK raporuna ilişkin beyanları alındı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun tahliyesine; Soner Yalçın, Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Son tahliyelerle dava kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 3'e düştü.

Odatv davasında iki tahliye kararı çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın tutukluluk haline son verdi. Odatv davasının 13. duruşması İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında olduğu 13 kişinin katıldığı duruşmada sanıkların, TÜBİTAK raporuna ilişkin beyanları alındı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun tahliyesine; Soner Yalçın, Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Son tahliyelerle dava kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 3'e düştü.