Öcalan Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir mi?

Başvuruların 9'u bizzat Anayasa Mahkemesi'ne gelerek, 3'ü de adliyeler aracılığıyla UYAP üzerinden yapıldı. İlk başvuruyu, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nin, cinayet ve banka kartlarını kötüye kullanmaktan mahkûm ettiği bir vatandaş, "adil yargılanma hakkının ihlal" edildiği, kararın AİHS'ye ve Anayasa'ya aykırılıklar taşıdığı iddiasıyla yaptı. Diğer başvurulardaki ihlal konuları ise şöyle: "Adil yargılanma hakkı, çalışma özgürlüğü, ailenin korunması, eğitim hakkı ve eşitlik hakkı."

BAŞVURULAR REDDEDİLEBİLİR

Habertürk'te yer alan habere göre; Öte yandan ilgili düzenleme, 23 Eylül 2012'den sonra kesinleşen nihai işlem ve kararların Anayasa Mahkemesi'ne götürülebileceğini düzenlediği için, dün yapılan ilk başvuruların "yetkisizlikten" reddi gündeme geldi. Bu konuda nihai kararı komisyon verecek. Başvuru Bürosu'ndan sorumlu Raportör İbrahim Çınar, 23 Eylül'den sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruların, Anayasa Mahkemesi'nce incelenebileceğini, bu tarihten önce kesinleşen kararların ise incelenebilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını bildirdi.

ÖCALAN BAŞVURURSA

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kırtepe, "Abdullah Öcalan da başvuruda bulunabilir mi?" sorusu üzerine, "Yasal olarak mümkün değil. Böyle bir başvuru gelse bile süreden reddedilir" dedi.