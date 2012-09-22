Obama'ya 'Osmanlı İmparatorluğu' suçlaması

Gohmert, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Obama’yı Irak’ta zafer kazanıldıktan sonra ülkeden çekilmekle ve meydanı İran’a bırakmakla suçladı. Irak’tan çekilmenin ABD’nin bu ülkedeki etkisinin azalması anlamına geleceğini belirten Temsilciler Meclisi üyesi, kararın sonuçlarının Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ABD diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırılarda kendini gösterdiğini belirtti.

Gohmert, “Bu Başkan Obama’nın övünebileceği yeni bir Osmanlı İmparatorluğu oluşumunun başlangıcıdır. Teşekkürler Başkan Barack Hussein Obama. Bu sizden geriye kalan önemli bir miras olacak” dedi.

Obama’nın Hıristiyan olmadığını söylemek istemediğini de vurgulayan Gohmert, “Bu konuda bildiğim tek şey bunun onunla tanrı arasında olduğudur. Ama bildiğim bir şey var ki, Obama yeni bir Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna yardım etti, dostumuz ve müttefikimiz İsrail’i oluşmasını sağladığı bu radikalizm denizinde çok savunmasız bıraktı” diye konuştu.

"BUSH DÖNEMİNDEKİNDEN DAHA AZ SEVİLİYORUZ"

Gohmert, Obama’nın yurt dışında uzun süre yaşadığı için Müslüman ülkelerle müzakerelerde daha başarılı olma vaadinde bulunduğunu ancak şu an tam tersi bir tabloyla karşılaştıklarını belirtti.

ABD’nin Obama döneminde Başkan Bush dönemine kıyasla daha az sevilen bir ülke haline geldiğini söyleyen Gohmert, “ABD’nin bu Müslüman ülkelerdeki onay oranı 2008’de biz Bush tarafından yönetilirken yüzde 33’tü, bu korkunç bir rakam. Ve şimdi bu başkanın idaresi altında, geçtiğimiz hafta açıklanan bir rapora göre, bu oran yüzde 15” dedi.

Golmert, “Bu başkan zorbalardan, radikal İslamcılardan, bizi yok etmek isteyen insanlardan sempati satın almak istiyor. Ama sevgi ve şefkat alamayacaksınız, aşağılama alacaksınız” dedi.