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Obama'dan Netanyahu'ya sert tepki

Obama, İsrail Başbakanı'nın "kırmızı çizgi" çağrısına sert yanıt verdi.

25 Eylül 2012 Salı 06:20
Obama'dan Netanyahu'ya sert tepki

Amerikan Başkanı Barack Obama'nın, Washington'dan İran konusunda "kırmızı çizgi" isteyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya cevabı sert oldu. Obama, Natenyahu'nun "kırmızı çizgi" çağrısını "gürültü" olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimlere az bir süre kala Başkan Obama ile Cumhuriyetçi aday Romney arasındaki uslup da sertleşiyor.

Bu usluptan İsrail Başbakanı Netanyahu da nasibini aldı.

Bir televizyon programında konuşan Obama, takip ettiği Ortadoğu politikasını sert dille eleştiren Mitt Romney'e cevap verdi.

Romney'nin "Obama hem müttefiklerine hem de düşmanlarına karşı güçsüz" sözlerini değerlendiren Obama, "Eğer yeni bir savaş çıkarmamızı öneriyorsa bunu açıkça söylesin" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Washington İran konusunda 'kırmızı çizgi' belirlesin" sözlerini ise "gürültü" olarak nitelendirdi.

Obama, "Ulusal güvenliğimiz söz konusu olunca hissettiğim baskı sadece Amerikan halkı için neyin doğru olduğudur. Bunun dışındaki gürültüleri duymazdan geleceğim" dedi.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Obama'nın oy oranı Romney'den 5 puan daha fazla.

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