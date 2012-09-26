Obama şehit Türk polisini örnek gösterdi

ABD'nin New York kentinde 67. BM Genel Kurul'nda konuşan ABD Başkanı Barack Obama, ülkesine, Batı ve İsrail'e nefreti, politikalarının merkezine oturtanların dışlanmasının zamanının geldiğini söyledi. İran'ı Esad rejimini desteklemekle suçlayan Obama, "Suriye'de Esad rejimi sona ermeli. Suriye halkının çektiği acılar sona ermeli ve yeni bir dönem başlamalı" diye konuştu.



''Gelecek, halkını katleden bir diktatöre ait olmamalı'' diyen Obama, muhalefete baskı uygulamakta ısrar etmesi durumunda Suriye rejiminin ''yaptırımlara maruz kalması gerektiğini'' kaydetti.



Obama, bugün dünyada protestolara yol açması gereken bir sebep varsa bu sebebin, çocuklarına işkence eden ve evlere roket atan bu rejim olduğunu belirtti.



Birlik olmuş ve çocukların kendi hükümetinden korkacak bir nedeni olmadığı ve Sünni, Alevi, Kürt ve Hristiyan tüm Suriyelilerin söz sahibi olduğu bir Suriye vizyonuna sahip Suriyelilerin yanında olmaları gerektiğini belirten Obama, bu vizyonu benimseyen Suriyelilerin, ülkelerini yönetmek için gerekli meşruiyete ve güce sahip olacaklarını düşündüklerini söyledi.



ŞEHİT POLİSİ ANDI



Obama konuşmasında canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Türk polisi Bülent Özkan'a da yer verdi.



''Bingazi'de Amerikalıların öldüğü gün, İstanbul'da da bir polis memuru öldürüldü'' diyen Obama, sözlerine şöyle devam etti:



''Öfke üzerine kurulu, dünyayı bizler ve onlar olarak bölen bir siyaset, sadece uluslararası işbirliğine değil zarar vermekle kalmaz, eninde sonunda kendisine hoşgörü gösterenlerin de sonunu getirir. Bu kuvvetlere karşı durmak, hepimizin çıkarınadır. Hepimiz biliyoruz ki aşırılıktan en çok Müslümanlar acı çekmiştir. Bingazi'de Amerikan diplomatların öldürüldüğü gün İstanbul'da bir Türk polis memuru da öldürüldü. Düğününe sadece birkaç gün vardı. Aynı gün Sana'da bir araçta patlayan bomba, 10'dan fazla Yemenlinin ölümüne neden oldu. Aynı gün Kabil'de bir intihar eylemcisinin düzenlediği saldırıda ölen çocukları için anne babaları yas tutuyordu.''



İstanbul'da 11 Eylül'de Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi'ne düzenlenen canlı bomba saldırısında 11 yıllık polis memuru Bülent Özkan şehit olmuş, dördü polis yedi kişi de yaralanmıştı.