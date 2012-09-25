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Obama şehit Türk polisi andı

BM'de konuşan Obama, Sultangazi'deki karakol saldırısında şehit olan polis memuru Bülent Özkan'dan da söz etti.

25 Eylül 2012 Salı 18:00
Obama şehit Türk polisi andı

New York'taki BM Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Barack Obama, konuşmasında İstanbul Sultangazi'de 11 Eylül'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Bülent Özkan'dan da söz etti.

ABD Başkanı Obama, Hazreti Muhammed'e hakaret içerdiği için tüm dünyada gösterilere neden olan "Müslümanların Masumiyeti" filminin “kaba ve iğrenç” olduğunu, fakat ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü koruduğunu söyledi.

“Benim hakkımda her gün korkunç şeyler söyleyenleri kabulleniyorum ve onların bunu yapma haklarını her zaman savunacağım” diyen Obama, bu film nedeniyle şiddete dönüşen protestoları eleştirirken, “Bizim sivillerin Bingazi’de öldürüldüğü gün, İstanbul’da, düğününden sadece birkaç gün önce bir Türk polisi de öldürüldü” ifadesini kullandı.

"Halkın istekleri tiranlarınkilerden daha önemlidir" diyen Obama, Libya'ya bu yüzden müdahale ettiklerini belirtirken, Suriye lideri Beşar Esad'ın da artık gitmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da 11 Eylül’de Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi'ne düzenlenen canlı bomba saldırısında 11 yıllık polis memuru Bülent Özkan şehit olmuş, dördü polis yedi kişi de yaralanmıştı. Şehit polisin o hafta sonu evlenmek üzere olduğu ortaya çıkmıştı.

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