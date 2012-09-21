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Obama: Film, radikallerin bahanesi oldu

ABD Başkanı Obama, radikallerin, Hz. Muhammed’e hakaret içeren filmi, Bingazi’deki Amerikan Konsolosluğuna düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere ABD’nin yurt dışındaki çıkarlarına saldırmak için bahane olarak kullandığını söyledi.

21 Eylül 2012 Cuma 09:44
Obama: Film, radikallerin bahanesi oldu

ABD Başkanı Barack Obama Florida eyaletinde İspanyolca yayın yapan Univision kanalının forumunda konuştu.

Obama, ''Filme duyulan öfkeden kaynaklanan doğal protestoların, ABD'nin çıkarlarına doğrudan zarar vermeyi amaçlayan radikallerce bahane olarak kullanıldığını biliyoruz'' dedi.

''Bunun El Kaide anlamına mı geldiği'' sorusuna, ''henüz bilmiyorum'' yanıtını veren Obama, ''11 Eylül saldırılarını düzenleyenler, El Kaide gibi gruplar üzerinde kuvvetli bir şekilde odaklanacağız. Bu gruplar ortadan kalkmadı'' dedi.CLİNTON'DAN KONGRE ÜYELERİNE GİZLİ BRİFİNG
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gün içerisinde Bingazi'deki ABD Konsolosluğuna saldırıyla ilgili olarak Kongre üyelerine gizli bir brifing verdi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'da iki ayrı kapalı oturum şeklinde düzenlenen brifinglerde Clinton'a, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ash Carter ve ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sandy Winnefeld ile FBI, ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer hükümet birimlerinden ilgili yetkililer eşlik etti.

Clinton ayrıca, bugün katıldığı bir basın toplantısında, Bingazi'de ABD'nin Trablus Büyükelçisi Chris Stevens ve diğer üç Amerikalının yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bağımsız bir komisyon görevlendireceğini açıkladı.

Clinton, komisyona emekli diplomat Thomas Pickering'in başkanlık edeceğini bildirdi.

Bakan Clinton, Büyükelçi Stevens'ın El Kaide'nin ''ölüm listesinde'' olduğuna dair haberlerin sorulması üzerine, ellerinde bu yönde bir bilginin olmadığını belirtti.

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