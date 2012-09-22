Obama’dan başarısızlık itirafı!

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki ilk 4 yılında en büyük başarısızlığının kapsamlı bir göçmenlik reformunu hayata geçirememek olduğunu söyledi.



Florida eyaletinde İspanyolca yayın yapan Univision kanalında, 2008 yılındaki seçim kampanyasında sözünü verdiği kapsamlı göçmenlik reformunu neden hayata geçirmediği yönündeki sorularla sıkıştırılan Obama, "Bana hatırlattığınız gibi, şu ana kadarki en büyük başarısızlığım kapsamlı göçmenlik reformunu hayata geçirememiş olmamız" ifadesini kullandı ve çabalarının Cumhuriyetçilerin ilgisizliği yüzünden sekteye uğradığını belirtti