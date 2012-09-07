O teröristler etkisiz hale getirildi

Beytüşşebap ilçesindeki saldırıya katılan teröristlerden 18’inin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü mensuplarınca 2 Eylül’de yapılan saldırıda 10 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından özellikle Kato Dağı başta olmak üzere başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Operasyonda, ilçe merkezindeki saldırıya katıldıktan sonra kaçarak bir mağaraya sığındıkları tespit edilen 18 teröristin, Diyarbakır’dan havalanan savaş uçakları ile Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığı’ndan kalkan kobra ve skorsky helikopterlerince etkisiz hale getirildiği öğrenildi.(AA)