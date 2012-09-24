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O şehit BDP'li Vekil'e müdahale eden polismiş

Van'da polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit olmasından sonra çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 15:10
O şehit BDP'li Vekil'e müdahale eden polismiş

Yeni Akit'in ortaya attığı iddiaya göre; Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz, aynı hastanede daha önce doktor döven BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'e müdahale eden polis memuru.

BDP'Lİ ÜÇER'İ ENGELLEYEN POLİSTİ

BDP'li Üçer, kaza yapan eşi ve kızının getirildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Oğuz Eroğlu'na tekme tokat saldırmıştı. Acil servisi birbirine katan BDP'li vekil, görevini yapmaya çalışan Eroğlu'nu darp etmişti. Hastanede terör estiren Üçer, tartıştığı başhekime de hakaretler yağdırmıştı. Üçer'in saldırısına maruz kalan doktor Eroğlu, darp raporu alarak memleketine geri dönmüştü. Önceki gün başından vurularak şehit edilen polis memuru Tuncay Akyüz, eşinin yarasıyla ilgilenen doktor Oğuz Eroğlu'na saldıran BDP'li Özdal Üçer'i engellemişti. O gün görevli olan Akyüz, Üçer'i doktorların yanından uzaklaştırmıştı.

ÜÇER POLİSİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

BDP'li Özdal Üçer, daha önce de AK Parti'li vekilleri ve polisi tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Van'da düzenlenen bir BDP gösterisi konusunda polislerle tartışan Üçer, tehditler savurarak "Burada herhangi bir vatandaşa zarar gelmesi durumunda, sen ve sana emir verenler nefes alamayacaksınız. " demişti.

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