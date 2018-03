O komutan görevden alınmalı!

Afyonkarahisar'daki cephane patlaması her yönüyle irdelenmesi gereken, "kaza oldu" şeklinde alelacele cevaplarla üstününün kapatılmaması lazım gelen bir konudur...



İstihabarat raporlarına göre yaklaşık 2 bin ajanın kol gezdiği ülkemizde, butür olaylara karşı geniş perspektiften bakmamız gerekir.



Dolayısıyla bölgede bulunan bakanların " cephane taşınırken el bombası düştü, olay da bundan dolayı oldu" mealindeki açıklamaları ciddiyetten uzaktır.



Genel Kurmay Başkanlığı ise " bilinmeyen bir nedenden dolayı" diyerek ortaya çıkacak her türlü ihtimali gözönüne alan kıvralıkta bir açıklama yayınlayarak tüm ihtimallere açık kapı bırakmıştır.



Biz yinede açıklamaların yüzde yüz doğru olduğu varsayımıyla olaya kaza olarak bakalım ve acı olayı irdeleyip , sorularımıza cevaplar arayalım:



1) Cephanelerde can güvenliği gereği bildiğimiz lambalar dahi olmazken, bu iş neden gece yapıldı?



2) El bombaları normal şartlarda fünyesi ayrı, bombası ayrı olarak taşınır. Bir el bombasında fünye yoksa eğer, o bomba değildir; bildiğiniz taştır. Patlayan bombalarda fünyeler takılıydı. Bu skandalın mimarı kim?



3)TSK'da bir stok kontrolu, mühimmatın kodlanması, barkodla okutarak bilgisayarlara girilmesi, fifo yöntemiyle dışarı çıkartılan mühimmatın stoktan düşmesi gibi bir uygulama neden yoktur?



4) Daha 3 gün önce göreve başlayan erlere bu işi hangi kafasız yaptırdı? Güvenlik kavramı öyle her yere "önce güvenlik" yazıları asarak sağlanmıyor. Her birimde eğitim almış, yetişmiş askerlerce mühimmat deposunda kontrol ve sevkiyat yapılmalı. Koskoca TSK'da bunu düşünecek bir akıllı yok mudur?



5) Zırt pırt cephane sayımı yapılır mı? Yani amerikan ordusunun bunu yaptığını düşünsenize. Sittin sene içinden çıkamazlar. Demek ki başka bir yöntem uygulanıyor. Aklın yolu birken hala niye ilkel, babadan kalma yöntemlerle sayım yapılmaktadır?



Sorular aslında çok ama toparlamak gerekirse;



Bu olay kaza ise bana göre olayın tek suçlusu o kışlanın komutanıdır. Denetleme yapılacak diye 25 vatan evladını göz göre ölüme gönderen o komutanın derhal orduyla ilişkisinin kesilmesi gerekmektedir.



Denetlemeden bu kadar korkup, ana kuzularına gece vakti cephane taşıtan o komutan, her yönüyle incelemeye alınmalıdır...