’O hediye o gün verilmemeliydi’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlama sonrasında bölgeye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e hediye veren Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu eleştirdi.

NTV'ye konuşan Bakan Ergün, ''O hediye takviminin o günkü şartlar altında kenara konulması icap ederdi'' dedi.

Ergün şöyle konuştu: ''Siz valiliğe gelen birisine kuşkusuz her zaman hediye takdim edebilirsiniz, ama o hediye takviminin o günkü şartlar altında kenara konulması, konunun ehemmiyeti üzerindeki görüşmelerin ön planda olması icap ederdi. Maalesef bizde bazen şekil esasın üstünü örtebiliyor. Bu bir şekildir ama, işin özünü örten bir şekil haline dönüşmüştür. Bunların dikkate alınması gerekir.

'İSTİSMAR EDİLMEMELİYDİ'

Evet, bu konunun istismar edildiği de bir gerçek. Bu tutum o gün itibariyle gerçekleşmemeliydi. Ancak, bunun olması istismar edilmesini de gerektirmez. Biraz fazla istismar edildiğini de düşünüyorum”