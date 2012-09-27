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Nurullah Sağlam oyundan memnun

Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Siirtspor ile yaptıkları maçı tüksek konsantrasyon ile oynadıklarını söyledi.

27 Eylül 2012 Perşembe 23:55
Nurullah Sağlam oyundan memnun
Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Siirtspor ile yaptıkları maçla ilgili olarak açıklama yapan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, ''Bu maç yüksek konsantre ve ciddiyetle oynanması gereken bir müsabakaydı'' dedi. 

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini centilmence oyun oynadıkları için kutladı. Maça iyi başladıklarını ama erken golün ardından bazı futbolcuların kendi iradeleriyle oynamaya başladığını ifade eden Sağlam, bunun bazı sıkıntılara neden olduğunu ancak ikinci yarıda kontrollü oyunları sayesinde istedikleri kadar olmasa da mantıklı oynadıklarını söyledi. 

Sağlam, kupa maçlarındaki bazı büyük takımlarının daha alt ligdeki rakiplerine karşı kaybettiklerini hatırlatarak, ''Biz bugün diğer takımlara göre bu maçı belki de daha ciddiye aldık. Diğerleriyle kıyasladığımızda iyiyiz, kendi doğrularımıza göre konuşursak iyi değiliz'' diye konuştu. 

Yedekteki bazı oyuncuların neden değerlendirilmediğinin sorulması üzerine Sağlam, şunları kaydetti: 

''Kazanmaya hangi oyuncularımız yatkınsa sahaya onlarla çıkıyoruz. İsimler hiç önemli değil. Şu maçı kaybetmiş olsaydık bana ne soracaktınız? Bu maçın getirisi sıfır ama götürüsü bin kat daha fazla. Bu maç yüksek konsantre ve ciddiyetle oynanması gereken bir müsabakaydı. Biz bu maçta bir sentez yaptık. Oynayan ve oynamayan oyuncularımızı karıştırdık ki çok büyük bütçeli İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yaşadığı hüsranı yaşamayalım. Belki elediler ama birkaç büyük takım buna Beşiktaş da dahil, amatör bir takıma karşı düştüğü durumları da gördük. Biz bu hale düşmemek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. İstediğimizi yüzde yüz yapmadık ama diğer takımlarla karşılaştırdığımızda işi daha ciddiye aldık.''

Sağlam, ligde Trabzonspor ile yapacakları maçı da değerlendirerek, ''Takımımız genel anlamda artık lige adapte olmuş durumda. Mesela Fenerbahçe'ye kaybetmiş olmamıza rağmen, Gençlerbirliği karşısında galip gelmememize rağmen bize göre ciddi maçlar oldu. Bu anlayış pekiştikçe, bu ligde herkesi yenebilecek güçteyiz. Birkaç hafta üst üste kazandığımızda kupa da bizim için önemli yollardan bir tanesi olacak. Bu sene kupayı biraz önemsemeye çalışacağız. Hedefimiz ilk 8'de yer almak'' diye konuştu. 

Futbolculardan Ömer Barış ise sakatlığının tamamen geçtiğini, bundan sonraki süreçte takıma daha faydalı olmaya çalışacağını söyledi. 

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Eren Tozlu da skorun Trabzon maçı öncesinde kendilerine moral olduğunu, ligde de benzer sonuçlar almak için çalışacaklarını bildirdi. 

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