Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Nurullah Sağlam’dan hakeme eleştiri

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Mersin İdman Yurdu'nun Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in kararlarını eleştirdi.

17 Eylül 2012 Pazartesi 00:00
Nurullah Sağlam’dan hakeme eleştiri
Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçta, her iki yarının son dakikalarında yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Sağlam, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda üretken olamadıklarını belirterek, ''İlk yarıda golü erken bulduktan sonra arkaya etkili koşular yapamadık, derin paslar atamadık. İkinci yarıda da istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık'' dedi.

Genel anlamda kora kor bir mücadele olduğunu vurgulayan Nurullah Sağlam, ''Her iki yarının son dakikalarında goller yedik ve sahadan mağlup ayrıldık'' diye konuştu.

İkinci golden sonra hakeme itirazıyla ilgili soru üzerine Sağlam, ''Ergin topu aldı, rakipten kurtardı. Yaklaşık 10 metre gitti, düdük çalmasa gol yapabilirdik. Ama bu kadar süre sonra çaldı. Onlar kullandı, onlar galip geldi. Aradaki tercih farkı bu. Söyleyebileceğim ve yapabileceğim bir şey yok. Bunu şu ana kadar hiç kimse değiştiremedi, benim de gücümün değiştirmeye yeteceğini çok zannetmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Ben Yahia'nın kırmızı kartı

Karşılaşmanın bitiminde hakem Hüseyin Göçek, daha önce sarı kartı bulunmayan Ben Yahia'ya önce sarı kart, sonra kırmızı kart gösterdi.

Bu konuyla ilgili basın toplantısında açıklamalar yapan Nurullah Sağlam, Ben Yahia'nın kırmızı kart gördüğü anda hakeme yakın olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

''Hakem Hüseyin Göçek, Ben Yahia'ya sarı kart gösterdi, diğer yardımcı hakem 'Hocam sarısı var' dedi ve ikinci sarı karttan attı. Umarım kendi hatasını telafi etmek için 'İkinci kartı gösterip attım' demez. Ben Yahia'yı niçin attığı da tartışılır. Çünkü tahmin ediyorum Hüseyin Göçek Arapça bilmiyordur. Ben Yahia da Arapça'nın dışında çok az Fransızca konuşan bir oyuncumuz. Umarım hakem hatasını telafi eder. Biz de bu işten asgari zayiatla kurtulmuş oluruz. En azından bu konuda adaletli olur.''

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim