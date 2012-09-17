Nurullah Sağlam’dan hakeme eleştiri

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçta, her iki yarının son dakikalarında yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.





Sağlam, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda üretken olamadıklarını belirterek, ''İlk yarıda golü erken bulduktan sonra arkaya etkili koşular yapamadık, derin paslar atamadık. İkinci yarıda da istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık'' dedi.





Genel anlamda kora kor bir mücadele olduğunu vurgulayan Nurullah Sağlam, ''Her iki yarının son dakikalarında goller yedik ve sahadan mağlup ayrıldık'' diye konuştu.





İkinci golden sonra hakeme itirazıyla ilgili soru üzerine Sağlam, ''Ergin topu aldı, rakipten kurtardı. Yaklaşık 10 metre gitti, düdük çalmasa gol yapabilirdik. Ama bu kadar süre sonra çaldı. Onlar kullandı, onlar galip geldi. Aradaki tercih farkı bu. Söyleyebileceğim ve yapabileceğim bir şey yok. Bunu şu ana kadar hiç kimse değiştiremedi, benim de gücümün değiştirmeye yeteceğini çok zannetmiyorum'' ifadelerini kullandı.





Ben Yahia'nın kırmızı kartı





Karşılaşmanın bitiminde hakem Hüseyin Göçek, daha önce sarı kartı bulunmayan Ben Yahia'ya önce sarı kart, sonra kırmızı kart gösterdi.





Bu konuyla ilgili basın toplantısında açıklamalar yapan Nurullah Sağlam, Ben Yahia'nın kırmızı kart gördüğü anda hakeme yakın olduğunu kaydederek, şunları söyledi:





''Hakem Hüseyin Göçek, Ben Yahia'ya sarı kart gösterdi, diğer yardımcı hakem 'Hocam sarısı var' dedi ve ikinci sarı karttan attı. Umarım kendi hatasını telafi etmek için 'İkinci kartı gösterip attım' demez. Ben Yahia'yı niçin attığı da tartışılır. Çünkü tahmin ediyorum Hüseyin Göçek Arapça bilmiyordur. Ben Yahia da Arapça'nın dışında çok az Fransızca konuşan bir oyuncumuz. Umarım hakem hatasını telafi eder. Biz de bu işten asgari zayiatla kurtulmuş oluruz. En azından bu konuda adaletli olur.''



