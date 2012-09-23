Nurullah Sağlam: İstekli ve yaratıcı taraftık

Sağlam, Spor Toto Süper Ligde 1-1 berabere biten Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, karşılaşmanın başından sonuna kadar kontrolü elinde bulundurmaya çalışan taraf olduklarını söyledi.

İstedikleri şeylerin belki de büyük bir çoğunluğunu hayata geçirebildiklerine işaret eden Sağlam, ''Özellikle ilk yarının sonuna doğru yine kornerden gelen topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığımız bir hata, geriye düşmemize neden oldu. Dolayısıyla ikinci yarıda işimiz daha da zordu'' diye konuştu.

Doğru zamanda buldukları golle isteklerinin arttığını bildiren Sağlam, ''Yine daha istekli ve daha yaratıcı taraftık. Ama maalesef sonuca yansıtamadık. Sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık'' ifadesini kullandı.