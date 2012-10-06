Numam Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama

Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin (IUS) yeni akademik yıl açılış törenine katılmak üzere Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"MİLLETİN ÇOCUKLARI SAHNE ALDI"



"Çok şükür son 66 yıllık çok partili siyasi hayatta artık bundan sonra milletin çocukları sahne almıştır ve Allah'ın izniyle ülkemizde kıyamete kadar milletin çocukları sahneden inmeyecektir" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz de buna katkıda bulunmak için bu görevin içerisindeyiz, bu birleşmenin içerisinde olduk, tekrar Allah hayırlı mübarek etsin."