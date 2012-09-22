Nokia Lumia 920, ABD Dışına Adım Atmaya Hazır

Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows Phone 8’i taşıyan en iddialı modellerden biri olan Nokia Lumia 920, kısa bir süre içinde öncelikli olarak ABD pazarında satışa sunulacak. LTe lisansları nedeniyle bu versiyonunun ABD dışındaki 4G şebekelerinde çalışması olanaksızdı ancak görülen o ki Nokia global versiyon için de çalışmalarını tamamlamış.

FCC verilerinden ortaya çıkan bilgilere göre Nokia, ABD dışında satışa sunulması planlanan model için diğer özellikler büyük ölçüde sabit kalmak koşuluyla yeni bir model hazırladı. 5 farklı LTe kanalına sahip olarak satılacak telefonların Avrupa pazarında da 4G desteği ile satışta olması muhtemel.

5 Eylül’de duyurulan Nokia Lumia 920, güçlü ve inovatif özelliklerinin yanında bir tanıtım videosundaki aldatıcı görüntüler ile gündeme gelmişti. Videonun başında kaydın Lumia 920 ile başlatıldığı izlenimi verilmesine karşın, kameramanın büyük bir profesyonel kamera kullandığının ortaya çıkması şirketi zor durumda bırakmış ve konu Nokia’nın özür dilemesi ile kapanmıştı.



