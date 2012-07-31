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Nissan Note baştan aşağı yenilendi

Ekonomik motorları ve geniş yaşam alanıyla Türkiye pazarında hafif ticarilere rağmen ilgi gören MPV’lerden biri olan Nissan Note baştan aşağı yenilendi

31 Temmuz 2012 Salı 13:28
Nissan Note baştan aşağı yenilendi

Küçük MPV sınıfındaki köklü modellerden biri olan Nissan Note, yeni neslini Japonya’da gösterirken, aracın Avrupa versiyonlarında küçük farklılıklar olacak.Küresel bir model olmasına rağmen anavatanına özgü küçük detaylarla süslü olan yeni Note, daha önce tanıtılan Invitation konseptinden yoğun izler sunuyor. Birinci neslin kesin MPV hatlarına karşın yeni neslinde hatchback tarzına da bürünen yeni Note, yine de yüksek tavanıyla bir MPV olduğunu belli ediyor. Farların içine giren ön ızgarasıyla yeni Nissan tarzından ipuçları sunan ikinci nesil Note'ta, birinci neslin tavanda da uzayan karakteristik dikey stopları tarih olurken, yeni neslin stoplarında Boyutları henüz açıklanmayan yeni Note'un iç mekanında güncel Micra'dan tanıdığımız detaylara yer verilirken, aracın motor seçeneklerinde de yine Micra'yla paralellikler var. 1.2 lt'lik atmosferik ve kompresör beslemeli iki benzinli motorla donatılacağı açıklanan yeni Note'ta 1.5 lt'lik dizelin kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Avrupa pazarı için üretimi 2013'ün mart ayında İngiltere'de başlayacak yeni Note'un satış tarihiyse önümüzdeki yılın ikinci yarısı.

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