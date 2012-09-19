Nilüfer sezona iyi başlamak istiyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor'un hentbol şube sorumlusu Abdullah Koç, yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında iyi mücadele etmelerine rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.





Takım olarak alt yapıya büyük önem verdiklerini, federasyonun bu sezon ilk kez uygulayacağı gençler ligine hazır olduklarını dile getiren Koç, bu tür uygulamalarının alt yapı için önemli bir gelişme olduğunu anlattı.





Koç, hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:





''Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda oynadığımız rakibimiz Beşiktaş ligin güçle ekibi. Beşiktaş son dört yıldır lig ve kupa şampiyonu. Biz de bu kupalardan birini müzemize taşımak istiyorduk. Ankara'da oynadığımız Süper Kupa maçında rakibimize 39-30 yenildik. Karşılaşmada 50. dakikaya kadar başa baş mücadele ettik. Üst üste yaptığımız basit hatalar sonucu sahadan yenik ayrıldık.''





Yeni sezon lig maçlarının hafta sonunda başlayacağını hatırlatan Koç, ''Bu maçları geride bıraktık. Şimdi yeni sezon çalışmalarını yapıyoruz. Ekibimizde geçtiğimiz sezon forma giyen oyuncular var. 4 yabancı ve yerli oyuncular transfer ederek ekibimizi güçlendirdik. İyi yolda ilerleyen ekibiz. İlk maçımızı pazartesi günü İstanbul deplasmanında Yeditepe Üniversitesi ile oynayacağız. Bu maçı kazanarak lige moralli başlamak istiyoruz'' dedi.