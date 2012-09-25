Nilüfer’de moraller bozuk

Hentbol Erkekler Süper Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor'un antrenörü Fatih Işık, yaptığı açıklamada, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hesapladıklarını, ancak basit hatalar nedeniyle yenildiklerini söyledi.





Karşılaşmada, savunmada büyük hatalar yaptıklarını anlatan Işık, ''Hatalarımızı iyi değerlendiren rakibimiz üst üste gol bularak farkı yukarı çekti. Maçın ortalarında yakaladığı 5 sayılık farkı korumasını bildi. Rakibimiz ligin başlamasına yakın yaptı, sürpriz üç takviyeyle ekibini güçlendirdi. Bu maç geride kaldı. Yaptığımız hataları analiz ederek gelecek maçlardan galibiyetle dönerek hatamızı telafi etmek istiyoruz'' dedi.







