Nilüfer Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor, 18 Eylül Salı günü Ankara'da Beşiktaş'la oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.





Nilüfer Belediyespor Antrenörü Fatih Işık, yaptığı açıklamada, Süper Kupa maçında lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile mücadele edeceklerini hatırlatarak, ''Beşiktaş'la oynayacağımız Süper Kupa maçı hazırlıkları çerçevesinde Dubai ekiplerinden Al Nasr SC takımı ile iki hazırlık maçı oynayacağız. Zorlu bir kupa sınavı bizi bekliyor'' dedi.





Nilüfer Belediyespor yarın 10.00'da ve 16.00'da Dubai Hentbol Süper Ligi şampiyonu Al Nasr SC takımıyla iki hazırlık maçı oynayacak.