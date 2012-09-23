Nilüfer Belediyespor Bulgaristan’da

Filibe'de 3 Ekim'e kadar kamp çalışması yapacak olan Nilüfer Belediyespor, bu sabah kara yoluyla Bulgaristan'a hareket etti. Kafilede 12'si sporcu olmak üzere 19 kişi yer aldı.





Antrenör Ali Kamberoğlu, hareket öncesi yaptığı açıklamada, kampta yapacakları çalışmalarla tüm sporcuların son durumunu görme fırsatı bulacaklarını belirtti.





Kampın birinci bölümünde kondisyona yönelik çalışacaklarını anlatan Kamberoğlu, "İkinci bölümde ise Maritza Plovdiv takımının düzenlediği 4'lü turnuvaya katılacağız. 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak turnuvada Plovdiv, CSKA Sofya, Sırbistan'dan bir ekiple mücadele edeceğiz. Bu turnuvada tüm oyuncularımızında son durumunu görme fırsatı bulacağız" diye konuştu.