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Nikon D600 rakiplerine fark attı

Nikon'un yeni giriş seviyesi full frame modeli D600, DxO Mark testlerinde en iyi ikinci dereceyi elde etti.

23 Eylül 2012 Pazar 15:00
Nikon D600 rakiplerine fark attı

Beklendiği gibi Photokina fuarı, fotoğrafçılıkla ilgilenen kişiler adına çok iyi geçti. Bu yıl piyasanın önde gelen tüm firmaları yeni modellerini tanıtırken özellikle giriş seviyesi “full frame” yani tam kare sensöre sahip modeller çok ilgi çekti. Fuarda tanıtılan Canon EOS 6D ve Nikon D600, 2000 dolar seviyesinde tam kare sensörlü DSLR sahibi olma fırsatı sunuyor. Dolayısıyla bu modellerin hem APS-C sensörlü hem de pahalı üst seviye tam kare sensörlü DSLR’lara kıyasla performansı merak ediliyor.

Piyasaya sürülmesiyle birlikte test sonuçları ilk yayınlanan model Nikon D600 oldu. Tanıtımdan yaklaşık 5 gün sonra raflarda yerini alan bu model Nikon kullanıcılarını bu açıdan şaşırtmıştı. DxO Mark’ın ilk test sonuçları da kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Nikon D600′ü laboratuvar ortamında teste tabii tutan ekip, test sonuçlarını yayınlandı.

DxO mark testlerinde 94 puan alan D600, böylece D800 ardından şimdiye kadar bu teste giren en iyi ikinci DSLR modeli olmuş. Öyle ki Nikon D4 ve Pentax 645D gibi modeller bile D600′ün ardında yer alıyor.

Rakipleriyle kıyaslamak gerekirse Nikon D600, sadece D800′ün gerisinde kalıyor. Piyasadan kalkan ve ikinci el fiyatları D600 seviyesinde olan tam kare sensörlü D700′ün puanı 81. Canon’un tam kare sensörlü 5D Mark II modeli 79, 5D Mark III ise 81 puana sahip. Henüz satışa sunulmayan EOS 6D’nin sonucu ise henüz belli değil fakat 5D Mark III’ü geçmesi beklenmiyor.

DxO Mark testlerinde Canon’ların puanının düşük olması tartışma yaratan bir konu. Fakat yine de ekibin D800 konusundaki verileri kabul görüyor. Dolayısıyla D600′ün gerçek şartlardaki performansı da tatmin edici olacak gibi görünüyor.

Şunu da ekleyelim: Nikon D600′ün sensörü Sony tarafından üretiliyor ve Sony bu sensörü kendi modelleri olan RX1 ile A99′da da kullanıyor. Dolayısıyla A99 ve RX1′in de Nikon D600′e yakın bir performans sergileyeceği tahmin ediliyor.

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