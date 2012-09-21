Niğde Belediyespor, Beşiktaş’ı elemek istiyor

Niğde Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Beşiktaş'ı yenerek tur atlamak istiyor.





Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Niğde Belediyespor'da kulüp başkanı ve Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Yerlikaya, kurada Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'ın çıkmış olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.





Niğde Belediyespor'un tarihinde ilk defa böyle bir organizasyona katılma hakkı kazandığını ve bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:





"Beşiktaş'ı ağırlamak bize nasip oldu. En iyi şekilde evsahipliği yapacağız. Niğde halkı böyle bir organizasyona ilk defa evsahipliği yapacak. Vatandaşlar da heyecan içinde bu maçı bekliyor. Kulüp olarak hedefimiz 3. Lig'e çıkmak, bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bunun yanı sıra böyle bir büyük organizasyonda da yer almak bizi mutlu etti. Futbol sahada kazanılıyor. Şanslar, yüzde 51 biz öndeyiz. Çünkü ev sahibiyiz. Biz futbolcularımıza çok güveniyoruz. O yönde transferler yaptık. Takımın havası çok iyi, bütün oynadığımız hazırlık karşılaşmalarını da kazandık. Sahaya Beşiktaş maçını da kazanmak için çıkacağız."





Yaklaşık 1 milyon liralık bir bütçelerinin olduğunu ifade eden Yerlikaya, bütçe olarak Beşiktaş ile kıyaslanamayacaklarını ancak takım ruhu olarak Beşiktaş'ın seviyesinde olduklarını ve rakiplerini yeneceklerine inandıklarını söyledi.





"Futbol, isimlerin değil doğruların kazandığı bir oyun"





Niğde Belediyespor Teknik Direktörü Rıfat Avcu da, böyle bir kura beklemediklerini ancak Beşiktaş'ın çıkmış olmasından dolayı da çok mutlu olduklarını dile getirdi.





Niğde'nin 4 büyüklerden birisi olan Beşiktaş'ı ağırlamaktan gurur duyacağını, Beşiktaş gibi bir rakiple oynamaktan da şeref duyacaklarını belirten Avcu, şunları kaydetti:





"Böyle üst düzey bir takımla eşleşmek gurur verici. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Futbol sahada kazanılan, isimlerin kazanmadığı, doğruların kazandığı, saha içindeki doğruların kazandığı bir oyun. Fakat tabi ki çok fazla bir sıklet farkı var. Bunu gizlemenin, saklamanın anlamı yok. Biz kendimizi biliyoruz. Bizim hedefimiz BAL Ligi'nde 5. gruptan birinci çıkabilmek. İnşallah haftaya oynanacak maçta taraftarların güzel bir görsel Şölen izlemesini istiyoruz."





Kuradan Beşiktaş'ın çıkmasının futbolcuları da heyecanlandırdığını anlatan Avcu, şöyle devam etti:





"Beşiktaş, herkesin oynamak istediği bir takım. Bize nasip oldu. Her futbolcunun oynamak istediği maç. Çok büyük bir heyecan var. Herkesin bakış açısı değişti. Sakat olan oyuncu bile oynayacak durumda hissediyordur kendisini. Bu maçları kimse kaçırmak istemez. Çok güzel ve olumlu bir hava oluşturdu. İnşallah bu hava lige yansır. Çünkü lig bizim için daha önemli. Herkese nasip olmayan bir durum bizim oyuncularımıza nasip oldu."





Takım kaptanı Tolga Taş da Beşiktaş gibi bir rakiple karşılaşacak olmalarını genç oyuncular için şans olarak değerlendirdi.





Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu ancak Beşiktaş'ı yenmek istediklerini belirten genç oyuncu Murat Kaya da, "Biz dün kendi aramızda yaptığımız konuşmada Süper Lig'den bir takım istiyorduk. Beşiktaş'ın olduğuna çok sevindim. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Futbol hayatımda karşılaşabileceğim en güzel olay oldu. O gün şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.





"Kalem Beşiktaş'a kapalı"





Niğde Belediyespor'un başarılı file bekçisi Asım Atmalıoğlu da Beşiktaş ile eşleşmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.





Kuralar çekilmeden önce arkadaşlarına rakiplerinin Beşiktaş olacağını söylediğini belirten Atmalıoğlu, "Benim kalem Beşiktaş'a kapalı. O gün şans kimin yanındaysa o kazanacak. İnşallah gülen ve tur atlayan taraf biz oluruz" dedi.