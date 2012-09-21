New York'ta ilan tartışması

NEW YORK (A.A) - Radikal Müslümanları barbarlarla eşit tutan provokatif bir ilanın, gelecek hafta New York'ta metro duraklarına asılacağı bildirildi.

Aşırı muhafazakar görüşleriyle bilinen İslam karşıtı blog yazarı Pamela Geller, "Uygar insanlar ile barbarlar arasındaki savaşta uygarlardan taraf olun. İsrail'i destekleyin. Cihad'ı bozguna uğratın" yazılı ilanın 10 metro durağına asılması için mahkeme kararı çıkarttı.

Amerikan Özgürlük Savunma Girişimi Yöneticisi ve "Atlas Shrugs" adlı blogun sahibi olan Geller, ilanın New York'ta metro duraklarına asılmasına izin veren mahkeme kararını ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü koruyan ilk maddesi için bir zafer olarak niteledi.

İlanın "Müslümanların Masumiyeti" filminin yol açtığı protestolara benzer gösterilere neden olmasından endişe etmediğini belirten Geller, "film olmazsa karikatür, karikatür olmazsa bir oyuncak ayı. Ne yapacaksınız- İslami aşırılığı ödüllendirecek misiniz- Ben, barbarları gücendirmemek için özgürlüğümü feda etmeyeceğim" dedi.

New York Metropolitan Ulaşım Yönetimi, Geller'in ilanını "küçük düşürücü" olduğu için asmayı reddetmişti.

Yargıç Paul Engelmayer ise, Anayasa'nın ifade özgürlüğü ile ilgili maddesi çerçevesinde ilanın asılması gerektiğine hükmetti.

Metropolitan Ulaşım Yönetimi Sözcüsü Aaron Donovan, "elimiz kolumuz bağlı. Mahkeme kararına göre ilanı asmamız gerekiyor" dedi.

New York Polisi'nin ilanlarla ilgili herhangi bir tehdit mesajı almadığı ve ilanların duraklara asılmasından sonra metroda ek güvenlik önlemi almayı planlamadığı belirtildi.

6 bin dolara mal olduğu öğrenilen ilanlar, metro duraklarında bir ay boyunca asılı kalacak.

İlan, 13 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında San Francisco'da halk otobüslerinin üzerine yapıştırılmıştı. Tepki gösteren bazı sanatçılar, ilanları tahrif etmiş, "Cihad" sözcüğünü silin yerine "Irkçılığı yenin" yazmıştı.

Geller, ilanın Washington'daki toplu taşıma araçlarına da asılması talebinde bulunmuş, ancak yetkililer, video paylaşım sitesi Youtube'da İslamiyet karşıtı filmden parçaların yayınlanmasının ardından çıkan ve 7 ülkede en az 30 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar nedeniyle talebi geri çevirmişti.

Geller, ilanın Washington'daki toplu taşıma araçlarına asılması için de mahkemeye başvurduğunu söyledi.

"Amerika'nın Müslümanlaşmasını Durdurun" adlı grubun da liderliğini yapan Geller, 11 Eylül terör saldırılarında yok olan Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri yakınlarındaki İslami Merkeze karşı kampanya düzenlemişti.

Geller'in grubu, New York'un kuzeyindeki Metro-North demiryolları istasyonlarına "Bu İslamofobi değil, İslamorealizm" yazan ilanlar asmıştı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin New York Şubesi Müdürü Münir Avad ise, "ifade özgürlüğüne ve Geller'in ırkçı bir yobaz olma hakkına saygı gösteriyoruz. Öte yandan Metropolitan Ulaşım Yönetimi'nden ve seçimle iş başına gelen yetkililerden nefret söylemlerini kınayan bir rol oynamalarını umut ediyoruz" diyerek tepkisini ortaya koydu.