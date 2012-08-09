Nevzat Şahin yeni sezondan umutlu

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Nevzat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çok iyi iki etaplı kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, takımın bir aile havasına büründüğünü belirtti.
Sezon başlamadan teknik heyetin isteği doğrultusunda bir transfer daha yapabileceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
''Takımı geçen yıla göre daha hazır, daha pozitif gördüm. Eski ve yeni oyuncular arasında iyi bir aile havası yakalanmış. Takımımız ilk defa bir kondisyoner eşliğinde kamp dönemi geçirdi. Futbolcularımızın hepsini iyi gördüm. Kamp döneminde ki hazırlık maçları takımın eksiklerinin tespitinde bizim için çok önemliydi. Slovenya'da ki kampta teknik ve taktik çalışmalar yaptık.''
Sezon başlamadan teknik heyetin isteği doğrultusunda bir transfer daha yapabileceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
''Takımı geçen yıla göre daha hazır, daha pozitif gördüm. Eski ve yeni oyuncular arasında iyi bir aile havası yakalanmış. Takımımız ilk defa bir kondisyoner eşliğinde kamp dönemi geçirdi. Futbolcularımızın hepsini iyi gördüm. Kamp döneminde ki hazırlık maçları takımın eksiklerinin tespitinde bizim için çok önemliydi. Slovenya'da ki kampta teknik ve taktik çalışmalar yaptık.''