Neslihan: 'Ekol olma yolunda ilerliyoruz'

(A) Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Neslihan Darnel, voleybolda ekol olma yolunda ilerlediklerini söyledi.





Neslihan Darnel, yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı olarak uluslararası alanda kazandıkları başarıların önemine değinerek, ''Voleybolda ekol olma yolunda ilerliyoruz. Dünya voleybolunda bizim mücadele ruhumuz, hiçbir zaman vazgeçmememiz ve inatçılığımız başarıyı getiren etkenler. Umarım bu şekilde devam ederiz'' dedi.





Voleybolun önemli isimlerinden biri olarak yaptığı katkıyla ilgili soruyu yanıtlayan milli oyuncu, ''Türkiye'de voleybol uzun süredir oynanıyor. Ben de bu sürecin ufak bir parçasıyım. Kendimi öyle görüyorum. Ben her zaman hizmetimi yapacağım. Daha sonra ben ve arkadaşlarım yerimizi gençlere bırakacağız. Bana ne görev verilirse onu yerine getireceğim'' diye konuştu.





İsminin gündeme gelmesinin başarıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Neslihan Darnel, ''Başarılı olmasam bu kadar göz önünde olacağımı zannetmiyorum. Bunda takım arkadaşlarımın da emeği var. Başarıları beraber kazandık ve meyvelerini de beraber yiyoruz'' dedi.





''Eczacıbaşı VitrA olarak her kupaya talibiz''





Kariyerini Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Eczacıbaşı VitrA'da sürdüren yıldız oyuncu, kulüp olarak yeni sezonda her kupaya talip olduklarını dile getirdi.





Geçen sezonu 3 kupayla tamamladıklarını hatırlatan Neslihan Darnel, ''Bu sezonki hedefimiz 4 kupa almak. Önce Süper Kupa oynayacağız. Öncelikle ona hazırlanıyoruz'' dedi.





Türkiye Ligi'nin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü anlatan milli oyuncu, şöyle konuştu:





''Türkiye'deki takımların hepsi Avrupa'da her takıma kafa tutabilecek, hatta yenebilecek düzeyde. Takımlarımız güçleniyor. Ligimiz de çok kaliteli. Her maç bizim için çok önemli. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Üç günde bir maç oynanacak. Sezonu iyi tamamlamak için fiziki anlamda iyi hazırlanmaya çalışıyoruz.''





Kadın sporcuların başarısı





Türk kadın takımlarının uluslararası alanda aldıkları başarılarla ilgili soruyu yanıtlayan Eczacıbaşı VitrA oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:





''Kadın sporu fazla gündemde olmayabilir. Ama kadın voleybolu Türkiye'nin en başarılı sporlarından biri. Gündemde olmamamız bizim sorunumuz değil, başkalarının sorunu. Biz başarılıyız. Basketbol Kadın Milli Takımı da başarılı oldu. Kadınların istedikleri ve girdikleri her işte başarılı olacaklarını düşünüyorum. Kadınlar daha disiplinli ve daha profesyonel çalışıyor. O yüzden başarı geliyor.''