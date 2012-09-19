Neşet Ertaş'tan mesaj: Ölmedim, iyiyim

Twitter'dan açıklama yapan Ertaş, öldüğüne yönelik haberlere üzdüğünü belirterek, “Merak etmeyin, iyiyim” dedi.

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak Medical Park İzmir Hastanesi’ne kaldırılan Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın tedavisi devam ediyor.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Zeki Hozer, Dahiliye servisinde bulunan Neşet Ertaş'ın sağlık durumunda olumsuz bir değişiklik bulunmadığını söyledi.

Neşet Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Hozer, şöyle konuştu:

''Ertaş'ın rahatsızlığına ilişkin tedavisi İstanbul'da yapılıyordu. Geçen hafta gelişen rahatsızlığı nedeniyle hastanemizde yan tedavisi sürdürülüyordu. Ancak ailesinin, Ertaş'ın asli tedavisinin İzmir'de devam etmesi yönünde kararı doğrultusunda farklı tedavi uygulanması gündemde. Bu nedenle Ertaş'ın bu hafta gerçekleşmesi öngörülen taburcu edilmesi, ileri bir tarihe alındı.''

‘MERAK ETMEYİN, İYİYİM’

Öte yandan, “Bozkırın Tezenesi” ismiyle anılan sanatçı Neşet Ertaş, sağlık durumuna ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde çıkan haberler üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ertaş, şöyle yazdı: ''Merhaba sevenlerim, duydum ki yine öldü haberlerim çıkmış. Daha öncede bu tür asılsız haberler çıkmıştı, bu haberler beni çok üzmektedir. Benim ile ilgili sağlıklı haberleri buradan alabilirsiniz. Sevenlerim merak etmeyin iyiyim. Sevgiyle kalın.”

AA