Bozkırın Tezenesini kaybettik

İzmir'de önceki hafta hastaneye kaldırılan Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu Neşet Ertaş, bu sabah hayatını kaybetti.



74 yaşındaki Neşet Ertaş, 16 gündür tedavi görüyordu.



Dün hastaneden yapılan açıklamada Neşet Ertaş'ın, ''primer hastalığı nedeniyle durumunun biraz daha ağırlaşması yüzünden yoğun bakım servisine kaldırıldığı'' bildirilmişti.



NEŞET ERTAŞ KİMDİR?



Neşet Ertaş, (d. 1938 Çiçekdağı, Kırşehir) Türk ozanI. Abdal müzisyen olarak da tarif edilir. Bozkırın Tezenesi olarak da bilinir. Kırşehir Abdal'larındandır.



Çocukluğu



Babası saz ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne hanımdır. Annesinin ölümünden babası ve kardeşleriyle birlikte sonra köyüne yerleşmişlerdir ve çocukluğu bu köyde geçmiştir. Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile çalıp sesi ile türküler söylemeye başladı. Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler. Kendi ifadesi ile bunu şu şekilde ifade eder; "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız.".



Sanat çalışmaları



Neşet Ertaş, 1950'li yılların sonunda İstanbul'a gelerek ilk plağını "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adı ile babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkardı. Halk tarafından çok beğenilen bu plağı ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri takip eder. Daha sonra Neşet Ertaş Ankara'ya yerleşir. Burada yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya gider. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçı, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle sahne hayatına geri dönmüştür.



Demirel zamanında kendisine sunulan 'devlet sanatçılığı' ünvanını; "O dönem Süleyman Demirel cumhurbaşkanıydı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi. Ben, 'hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor' diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdatlarımız adına aldım." diyerek geri çevirmiştir. Fakat halk büyük destek vermiş ve Neşet Ertaş adeta yaşayan bir efsane olmuştur. Unesco tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görülmüştür.



Albümleri



1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum

1988 - Kibar Kız

1989 - Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989 - Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990 - Gel Gayri Gel

1992 - Türküler Yolcu

1992 - Gitme Leylam

1993 - Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995 - Seçmeler 2

1995 - Seçmeler 3

1995 - Seher Vakti

1995 - Altın Ezgiler 3

1996 - Polis Lojmanları

1997 - Benim Yurdum

1998 - Gönül Yarası

1999 - Zülüf Dökülmüş Yüze

1999 - Gönül Dağı

1999 - Muhur Gözlüm

1999 - Zahidem

1999 - Neredesin Sen

1999 - Gönül Dağı



Ertaş'ın vasiyeti yerine getirilecek



İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı ve söz yazarı Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de toprağa verilecek.



Ertaş'ın menajeri Gülsüm Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ertaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



Sarıkaya, Neşet Ertaş'ın halk ozanı olan babası Muharrem Ertaş'ın Kırşehir'deki mezarının yanına defnedilmek istediğini dile getirerek, ''Ertaş, babasının yanına defnedilmek istediğini söylemişti. Cenaze Kırşehir'de toprağa verilecek'' dedi.



Bu arada, Ertaş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen sevenleri ve hemşehrileri Medical Park İzmir Hastanesi önünde toplanmaya başladı. Vatandaşların oldukça üzgün oldukları gözlendi.



Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: ''Bizim babamızdı ama Türkiye'nin abisi, babası,kardeşiydi.



İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı ve söz yazarı Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, ''Bizim babamızdı ama Türkiye'nin abisi, babası, kardeşiydi. Cenazesini Kırşehir'e götüreceğiz'' dedi.



Ertaş'ın tedavisinin yapıldığı ve hayatını kaybettiği Medical Park İzmir Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, acılarının çok taze olduğunu söyledi.



Babasının Türkiye'ye malolmuş bir sanatçı olduğunu kaydeden Ertaş, ''Bizim babamızda ama Türkiye'nin abisi, babası, kardeşiydi. Cenazesini Kırşehir'e götüreceğiz. Babası Muharrem Ertaş'ın yanına defnedilmeyi istemişti. En kısa zamanda cenazeyi götüreceğiz'' dedi.



Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ise değerli halk ozanı Neşet Ertaş'ı ağırlamaktan dolayı onurlu olduklarını belirtti. Hastanelerine iki hafta önce yatırılan Ertaş'ın ciddi bir tedavisinin olduğunu dile getiren Kubba, ''Bugün maalesef değerli halk ozanımızı kaybettik'' diye konuştu.



Ertaş'ın tedavisini yapan hastanenin Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz da, ünlü halk ozanının iki senedir hastalığı nedeniyle takip edildiğini ifade etti. Yılmaz, ''İleri bir kanseri vardı. 10 Eylül'de hastanemize yatmıştı. Gereken tedaviler yapıldı ama durumunda iyileşme olmayınca pazar günü yoğun bakıma alındı. Bu sabah 08.45'te kendisini kaybettik'' şeklinde konuştu.



Neşet Ertaş'ın kardeşi Necati Ertaş ise, abisinin Kırşehir'de defnedileceğini kaydederek, ''(Babamın avucuna defnedin) demişti'' ifadelerini kullandı.