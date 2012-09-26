'Yalan Dünya'ya veda etti

Tedavi gördüğü hastanede dün sabah vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ın cenazesi, uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Ertaş'ın cenazesi uçaktan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Kültür Bakanlığı bürokratları ve diğer yetkiler tarafından indirildi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, ''Bütün sevenleri sağ olsun, var olsun. O bizden çıktı artık'' diye konuştu. Ertaş, gösterilen ilgiden dolayı da teşekkür etti.

Ertaş’ın cenazesi daha sonra karayoluyla memleketi Kırşehir’e götürülmek üzere yola çıkartıldı. Ertaş’ı konvoya çok sayıda araç eşlik etti.

Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş'ın baba evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu. Vatandaşların akınına uğrayan taziye çadırında, ünlü ozanın sevilen türküleri dinlendi.

Ana cadde ve sokaklardaki birçok iş yerinin camlarına üzerinde ''Ağla sazım, ağlanacak zamandır'', ''Seni unutmayacağız'' ve ''Kırşehir öksüz kaldı'' yazılı Neşet Ertaş'ın posterleri asıldı.

MEZAR YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bu arada, babası ünlü ozan Muharrem Ertaş’ın mezarına yakın olması için Neşet Ertaş'ın mezar yeri Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın talimatı ile değiştirildi.

Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, eski mezar yerini kapatarak, Muharrem Ertaş'ın ayak ucunda yeni mezar yeri açtı.

Ünlü ozan Neşet Ertaş için Ahi Evran Camii’nin yanındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesinde Neşet Ertaş'ın ailesi ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, taziyeleri kabul etti.

'KALBİMİZDE YAŞAYACAKSIN'

Neşet Ertaş'ın naaşını taşıyan araç, tören alanına gelirken vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Ertaş'ın cenazesi alkışlar eşliğinde musalla taşına konuldu.

Neşet Ertaş'ın cenaze namazının kılınmasını bekleyen çok sayıda vatandaş, sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.

Tören alanı etrafındaki binalara üzerinde ''Bozkırın tezenesi. Hep kalbimizde yaşayacaksın'' yazılı posterleri asıldı.

ERDOĞAN: YOLUN AÇIK OLSUN

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: ''Çok değerli dostumuz, abimiz, kardeşimiz, ozanımız Neşet Ertaş artık musalla taşında. Artık sözü yok. Söyleyeceğini söyledi; 'Çaldım, söyledim, örnek olacak şeyler söyledim, bir çizgi ortaya koydum, ben de emanet olan nefsimi sahibime teslim ettim ve ona dönüyorum' diyor.

Bu birlik ve beraberlik dünyasında üstat mahlas olarak hep garip ifadesini kullanmıştır. Çünkü o bu yalan dünyaya gaip olarak bakıyordu. Hepimiz aslında garibiz. Milyonlar, makamlar hiçbiri önemli değil. Gideceğimiz yer malum. Biz topraktan geldik toprağa gidiyoruz.

Çeşitli toplantılar vesileyle üstatla bir arada olduk. Onun duyguları, Anadolu'nun bir sesi oluşu, bize de farklılıklar sunuyordu. Ve ben artık bu sazın susmasından öte devamını da yetiştirdiklerinden bekliyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Ailesinin, milletimizin başı sağolsun. Burada toplanan cemaatle de ortaya bir gerçek çıkıyor. Seveni çok, yeri de çok faziletli olacak. Yolun açık olsun üstat.''

Cenaze namazının ardından Ertaş’ın cenazesi mezarlığa doğru yola çıkartıldı. Ünlü ozanın tabutuna Başbakan da omuz verdi.

SANATÇILAR YALNIZ BIRAKMADI

Bu arada, cenaze törenine katılan pek çok sanatçı Neşet Ertaş için başsağlığı diledi.

Bedia Akartürk:

“Büyük bir çınarı kaybettik. Onun türküleri ile çok ekmek yedik. Askerliğinden beri benim arkadaşım. İstanbul’da hastanede ziyaret ettiğimde 'yolun sonu görünüyor Bediacım' dedi bana. 'Beraber konser vereceğiz hadi toparlan, bir sürü senin aşığın var bekliyor' diye şaka yaptım. Halkın sanatçısı, halkın göz bebeğiydi.”

Arif Sağ:

“Neşet bence ölmedi. Ölümsüzlüğe erdi diye düşünüyorum.”

Kubat:

“Her türküde 'garip garip' diye söz ederdi. Şimdi hakikaten bizi garip bıraktı.”

Edip Akbayram:

“Çok parçasını yaptım. En çok sevdiğim parçası 'Gönül Dağı' parçasını da yapmıştım. Ama şimdi 'Gönül Dağı'na yağmur ve boran düştü. Hepimiz üzüntülüyüz. Yeri doldurulamayacak büyük bir ozandı.”

Sümer Ezgü:

“O bu toprakların avazıydı. Çok değerli eserler bıraktı. Keşke ölümüne gösterilen bu ilgi yaşamında da gösterilseydi. Ama haklın gönlünde en tepelerde olduğunu düşünüyorum.”

Orhan Gencebay:

“Çok üzgünüz. Neşetimizi kaybettik. Yol arkadaşımızı kaybettik.”

Sabahat Akkiraz:

“Neşet Ertaş gibi insanlar dünyada çok azdır. Neşet Usta iyi çaldı, iyi söyledi. Bu halkın duygularını dile getirdi. Bir daha bir Neşet gelmez. O halkın dili oldu halkın aynası oldu. Gönülden gönüle gizli yollar dedi.”

MAHŞERİ KALABALIK UĞURLADI

Siyaset ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Cenaze töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, DSP Genel Başkanı Masum Türker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem İnce ve Gürsel Tekin, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.



Neşet Ertaş’ı uğurlayan sanatçılar arasında Edip Akbayram, Sabahat Akkiraz, Ahmet Koç, Suavi ve Bedia Akartürk hazır bulundu.