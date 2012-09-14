Neşet Ertaş'ın durumu ciddi

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş, İzmir'de bir hastanenin onkoloji servisinde tedavi altına alındı. Ünlü ozanın yaklaşık bir yıldır hasta olduğu, ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenildi. Geçen yıl Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine de rahatsızlığı yüzünden çıkamayan Ertaş'ın, İstanbul'da geçirdiği son 10 gündür hiç yemek yemediği ve İzmir'deki evine gitmek istediği, ancak orada eşinin ısrarlarıyla hastaneye yattığı öğrenildi. Ertaş'ın menajeri Gülsüm Sarıkaya sanatçının sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi: "Neşet Ertaş yemek yemede zorlanıyor. Serumla beslenmek zorunda. Bir süre daha hastanede kalacak. Ertaş sevenlerine 'Beni merak etmesinler. Yakın zamanda hastaneden çıkacağım' mesajını iletti" dedi.



'ZİYARETE GİTMEYİN'

Öte yandan ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastane ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sayın Neşet Ertaş, kronik tedavisinin bir dönemi için hastanemizde bir süre misafir edilmektedir. Serviste izlenmekte olup, genel durumu iyidir." Hastanenin başhekim yardımcısı Zeki Hozer, SABAH'a yaptığı açıklamada, ünlü ozanı kimsenin ziyaret etmemesini belirterek, bunun onun tedavisini aksatacağını bildirdi.