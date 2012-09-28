Nepal’de dağcıların uçağı düştü !

Yetkililer, Nepal'in başkenti Katmandu'daki havaalanından kalkan uçağın pilotunun birkaç dakika sonra uçakta sorun olduğunu bildirdiğini ve havaalanına dönmek için izin istediğini açıkladı.



Sita Havayolları'na ait çift motor pervaneli uçağın, Katmandu'nun güneybatısındaki Manohara Nehri yakınlarına düştüğü belirlendi.



Everest Dağı'nın eteklerindeki Lukla'ya giden uçakta bulunan 19 kişiden kurtulan olmadı.

Yolcular arasında 7 İngiliz ve 5 Çin vatandaşı bulunduğu belirtildi.