Nene’ye dev talip

Beşiktaş için kaçan balık büyük oldu... Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin son gününde el sıkıştığı Nene'yi, kulübü Paris Saint Germain'in yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle renklerine bağlayamamıştı. Kara Kartallar'ın elinden kaçırdığı Nene için İtalya'nın dev ekipleri sıraya geçti. Fransa'nın L'Equipe Gazetesi'nde yer alan haberde, Milan'ın Nene için girişimlere başladığı dile getirildi. Ayrıca Çizme'nin köklü kulüplerinden Roma ile Fiorentina'nın da ocak ayında PSG'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Samet Aybaba'nın, "Transfer dönemi açılınca bir kez daha görüşeceğiz" dediği Nene'nin transferi, bu gelişmelerin ardından neredeyse imkansız hale geldi.



