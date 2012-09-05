Nene PSG’de kalıyor

Fransız medyası, daha önce Galatasaray ile de adı anılan Brezilyalı yıldız Nene'nin kariyerine Paris Saint Germain'de devam edeceğini yazdı. Le Parisien, Nene'nin menacerleriyle Beşiktaşlı yöneticilerin önceki gün Monacou'da bir araya geldiğini ancak görüşmeden Siyah-Beyazlılar adına bir sonuç çıkmadığı bildirildi.

PSG'nin 8 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmediği Sambacı forvetin ismini UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için verilen listeye yazdırdığı kaydedildi. Nene için PSG'ye yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ciddi bir teklif yapıldığı kaydedildi.