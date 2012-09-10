Nene: 'Beşiktaş’ı çok istedim'

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın 'kapısından dönen' Paris Saint Germain'in yıldızı Nene, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Brezilyalı golcü, "Beşiktaş ile anlaşmıştım. Onların kararlı tavırları beni etkiledi ve kendimi değerli hissettirdi. Ancak kulübümle fikir ayrılıkları yaşadıkları için transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş beni, ben de Beşiktaş'ı çok istemiştim, ama olmadı" ifadesini kullandı. Paris Saint Germain'de kalan Nene, Zlatan İbrahimovic'in transfer edilmesinin ardından kulüpten ayrılmak istediğini teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bildirmişti.